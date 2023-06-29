В Тамбовской области будут судить жителя Пензы, по вине которого погибли два человека

В отечественном авто погибли два человека

В прокуратуре Мордовского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя города Пенза. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, утром 14 апреля этого года водитель автомобиля «Рено Симбол», на 130 километре автодороги «Воронеж - Тамбов» протаранил двигавшийся впереди в попутном направлении автомобиль «Лада Калина». В результате отечественное авто потеряло управление, врезалось в едущий навстречу КамАЗ, а потом столкнулось еще и с автопоездом, расположенным на обочине с включенной аварийной сигнализацией.

- В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два пассажира, находившиеся в автомобиле «Лада Калина». Двое пассажиров автомобиля обвиняемого получили травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Уголовное дело по существу рассмотрит Мордовский районный суд.

Фото прокуратуры Тамбовской области