Тамбовчанин из ненависти попытался сжечь дом знакомой

В прокуратуре Уметского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога.

- Обвиняемый, из-за ранее возникших личных неприязненных отношений к своей знакомой, принес к жилому дому сено и поджег его. Дождавшись, когда огонь распространился на деревянную стену дома, обвиняемый скрылся с места преступления. Однако возгорание своевременно было обнаружено и ликвидировано, - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Уметский районный суд для рассмотрения по существу.