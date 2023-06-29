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НовостиПроисшествия29 июня 2023 7:23

Тамбовчанин из ненависти попытался сжечь дом знакомой

Мужчине грозит уголовное наказание
Марина МАКОВЛЕВА

В прокуратуре Уметского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога.

- Обвиняемый, из-за ранее возникших личных неприязненных отношений к своей знакомой, принес к жилому дому сено и поджег его. Дождавшись, когда огонь распространился на деревянную стену дома, обвиняемый скрылся с места преступления. Однако возгорание своевременно было обнаружено и ликвидировано, - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Уметский районный суд для рассмотрения по существу.