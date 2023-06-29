В тамбовской колбасе обнаружили ДНК конины

В 1 квартале 2023 года лабораторные исследования позволили выявить, что нормативным требованиям по физико-химическим показателям не соответствует 13,9 % пищевой продукции. 6 из 22 исследованных проб признаны фальсифицированными. Об этом сообщают в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Так, зафиксированы 7 случаев фальсификации молочной продукции, в которой установлено заниженное содержание белка, жира, пищевой ценности, а также добавки в виде растительных жиров. В колбасных изделиях, произведенных в Тамбовской области выявили ДНК конины, ДНК индейки и ДНК курицы, не заявленных на этикетке. В детских соках из Саратовской области обнаружили сорбиновую кислоту и ее соли, которые не допускаются в продуктах детского питания.

Всего из оборота изъято 15 партий пищевой продукции общим объемом 1028 кг.