Двоих тамбовчан приговорили к реальным срокам за нападение на полицейского

Прокурор Староюрьевского района поддержал государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении двух 29-летних тамбовчан. Жители Первомайского района признаны виновными в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

- Сотрудники полиции около кафе в селе Староюрьево задержали нарушавшего общественный порядок мужчину и повели его к служебному автомобилю. В это время двое нетрезвых знакомых правонарушителя, будучи несогласными с действиями полицейских, подвергли одного из них избиению, причинив телесные повреждения в виде перелома костей носа, ушибленной раны губы, которые квалифицируются как легкий вред здоровью, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

- С учетом мнения государственного обвинителя приговором суда виновным назначены наказания в виде реального лишения свободы: 3 года в исправительной колонии строгого режима и 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденных взыщут 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, - прокомментировали в прокуратуре Староюрьевского района.