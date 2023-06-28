В Тамбове - плановые отключения света

29 июня в Тамбове в связи с проведением ремонтных работ временно прекратится электроснабжение по ряду адресов.

По информации администрации города Тамбова, на время наладки релейной защиты в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30 отключат электроэнергию по адресам:

- ул. Мордасовой, д. 35-53А;

- ул. Яблоневая, д. 1-18А;

- ул. Мичуринская, д. 202-220А.

На время ремонта воздушной линии ВЛ-6 кВ с 10.00 до 14.00 - ул. Славная, д. 1-30.

На время ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. К.Маркса, д. 352-384;

- ул. Затонной, д. 1-8;

- ул. Земляной вал, д. 1-25;

- пер. Дорожный, д. 1-21.