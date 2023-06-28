Тамбовчанка до смерти избила приятельницу, с которой отдыхала в гостях

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летней местной жительницы, которую обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей).

Утром 25 марта этого года в квартире одного из домов в р.п. Новая Ляда обнаружили тело 37-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следствием и судом установлено, что с вечера 24 марта женщины находились в гостях у общего знакомого, где во время застолья между ними произошел словесный конфликт, перешедший в драку. В ходе выяснения отношений одна из визитерш нанесла знакомой несколько ударов в область жизненно важных органов. От полученных травм женщина скончалась.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.