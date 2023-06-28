В Тамбовской области направляют в суд дело о смертельном ДТП, в котором погибли трое, в том числе 16-летний подросток

В аварии погибли три человека и пострадали двое

Прокурор Мичуринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о резонансном ДТП, в котором три человека погибли, в том числе несовершеннолетний.

Прокурор Мичуринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется по пп. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права на управление транспортными средствами).

По версии следствия, в июле 2022 года молодой человек, не имея водительского удостоверения, находясь в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ-21102 и поехал по автодороге «Изосимово-Глазок-Желановка». Кроме него в автомобиле находились 4 пассажира: 2 молодых человека, девушка и несовершеннолетний. Развив скорость, значительно превышающую допустимую на этом участке дороги, около с. Глазок Мичуринского района обвиняемый не справился с управлением, в связи с чем автомобиль съехал в кювет, врезался в опору ЛЭП и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летний подросток, 20-летняя девушка и 24-летний молодой человек, находившиеся в салоне машины, погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля и еще один пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовного дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области