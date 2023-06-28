16 тамбовчан получили награды как «Таланты Умного Города»

"Талантами Умного Города" стали 16 тамбовчан

22 - 24 июня 2023 г в Тамбове при поддержке Министерства строительства РФ, Министерства Просвещения РФ, Минцифры РФ, правительства Тамбовской области прошел финал I Всероссийского конкурса — олимпиады «Таланты Умного Города».

Более 5000 онлайн-заявок на участие в конкурсе получили организаторы, 740 вышло в финал. В направлении «Творчество и искусство» определено 32 победителя, в направлении «Наука и Технологии» – 36 победителей.

Официальные приветствия в адрес участников олимпиады прислали первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министры строительства и минпросвещения России Ирек Файзуллин и Сергей Кравцов, глава Тамбовской области Максим Егоров.

Задача Олимпиады «Таланты Умного Города» – дать шанс подрастающему поколению, вне зависимости от региона проживания, социального положения и физических возможностей показать свой талант профессионалам, реализующим лучшие проекты, найти наставника – действующего специалиста экстра-класса, начать свой профессиональный путь успешно выполнена, дети и родители с нетерпением ждут объявления о старте заявок на II Всероссийский конкурс — олимпиаду «Таланты Умного Города».

- Системная работа по развитию человеческого капитала начинается с самых юных лет, развитие талантов и возможность заинтересовать – буквально со школьной скамьи, – подчеркнул Константин Михайлик. – В Тамбове через формат олимпиадных состязаний только в рамках финала проект объединил сотни талантливых детей и подростков из более, чем 60 регионов России в соревнованиях по совершенно разным сферам от науки и технологий до творческих направлений – всего того, что во многом формирует качество жизни в умных городах, способствует созидательной мотивации человека к деятельности на благо развития страны и своего города.

Для детей, приехавших из всех округов Российской Федерации в течении трех дней проводились мастер-классы, творческие встречи, конкурсы по направлениям «Творчество и Искусство» и «Наука и Технологии».

Общероссийский народный фронт поддержал конкурс и помог принять участие в финале участникам конкурса с ЛДНР.

Центр компетенций «Умный Город», «Большая перемена», «Больше, чем путешествие», Росмолодежь, «Кружковое движение НТИ», Вдохновители подготовили программу конкурсных состязаний, которые в течении всего времени пребывания дали возможность детям показать свои таланты и навыки.

Неоценимую помощь в проведении олимпиады оказало правительство Тамбовской области во главе с губернатором Максимом Борисовичем Егоровым, став на время финала радушным хозяином, встретившим в самом сердце Черноземья участников, съехавшихся со всех концов страны.

Тамбов – официально стал детской столицей Умного города 2023.

- Я очень рад, что каждый десятый участник стал победителем. 68 финалистов в 68-м регионе России! Это символично! Причем каждый четвертый победитель — тамбовчанин! От души поздравляю всех и желаю, чтобы этот успех мотивировал к дальнейшему самосовершенствованию, к новым победам. Процветание нашей страны зависит от вас, самой талантливой молодежи. Дерзайте — и у вас все получится! - напутствовал финалистов конкурса-олимпиады Глава Тамбовской области Максим Егоров.

Партнерами I Всероссийского конкурса-олимпиады «Таланты Умного Города» стали признанные лидеры индустрии АО «Русатом Инфраструктурные Решения», Sitronics Group, Ujin (ООО "ЮНИКОРН"), компании создающие цифровые продукты, расширяющие в использовании человеком условия комфортной городской среды.

Справка: «Умный город» — ведомственный проект Минстроя России по цифровизации городского хозяйства, который реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Мероприятие реализовано при поддержке ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России».

Фото Богдана Тарасова

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