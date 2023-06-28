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НовостиПроисшествия28 июня 2023 12:33

В Рассказово обнаружен наркопритон

Местный житель предоставлял свое жилье знакомым для употребления запрещенных веществ
Марина МАКОВЛЕВА
В квартире нашли приспособления для употребления наркотиков

В квартире нашли приспособления для употребления наркотиков

Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники наркоконтроля выявили в Рассказово подпольный наркопритон. Его организовал в своей квартире 50-летний местный житель, употребляющий наркотики. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Хозяин и его гость в момент визита полицейских находились в наркотическом опьянении.

- При осмотре квартиры полицейские обнаружили самодельные приспособления для употребления наркотиков, наркотики. Изъятое наркотическое средство эксперт-криминалист после проведения экспертизы определил как марихуану весом 30 грамм, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за организацию наркопритона и незаконный оборот наркотиков. Установлено, что хозяин квартиры не раз предоставлял ее для употребления запрещенных веществ своим знакомым.