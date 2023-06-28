В Жердевском районе будут судить наркокурьера

Наркотики обнаружены и изъяты

В прокуратуре Жердевского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего тамбовчанина. Его обвиняют в совершении 37 преступлений, связанных с покушением на незаконный сбыт наркотиков.

- Обвиняемый с помощью мессенджера нашел работу курьера и раскладчика по незаконному сбыту наркотических средств. Получив от соучастника информацию о местонахождении «закладки» с оптовой партией наркотического средства, расфасованного на не менее 60 свертков, обвиняемый прибыл в частный сектор на южной окраине города Тамбова, где забрал около 57 граммов синтетического наркотика, - сообщают в прокуратуре Жердевского района.

Однако довести свой преступный умысел до конца тамбовчанин не смог, его остановили сотрудники полиции. Наркотики обнаружены и изъяты из незаконного оборота. Уголовное дело рассмотрит Жердевский районный суд.

Фото прокуратуры Жердевского района