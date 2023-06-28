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НовостиОбщество28 июня 2023 9:43

Тамбовчанка пожаловалась в прокуратуру на некачественную работу управляющей компании

Виновное должностное лицо оштрафовано, нарушения устранены
Марина МАКОВЛЕВА

По поручению прокурора Тамбовской области проведена проверка соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Поводом для этого стало обращение местной жительницы.

Как рассказали в прокуратуре Ленинского района Тамбова, управляющая организация ненадлежащим образом выполняет обязанности по содержанию общедомового имущества в доме 30 по улице Лермонтовской. Желоба ливневки засорены листвой, на потолке подъезда видны водяные разводы, доступ на чердак дома никак не ограничен.

По постановлению прокуратуры виновное должностное лицо оштрафовано за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. В процессе рассмотрения дела в суде управляющая организация устранила нарушения и сделала ремонт.