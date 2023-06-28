У тамбовчанина нашли незарегистрированное ружье

27 июня на улице Широкой поселка Землянский Инжавинского района сотрудники уголовного розыска обнаружили нарушителя правил оборота оружия. У местного 48-летнего жителя нашли и изъяли обрез незарегистрированного охотничьего ружья 16-го калибра. Мужчину доставили в отдел полиции, опросили и получили от него признательные показания.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 222 УК РФ. После проведения экспертизы будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Незаконные приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему наказываются лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. При добровольной сдаче незарегистрированного оружия они освобождаются от уголовной ответственности.