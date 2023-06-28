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НовостиОбщество28 июня 2023 8:37

В Тамбовской области 5 человек не оформили жилье, приобретенное с помощью маткапитала, на своих детей

Права несовершеннолетних защитила прокуратура
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Староюрьевского района провела проверку исполнения законодательства о защите жилищных прав несовершеннолетних.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 5 местных жителей не выполнили обязанности по оформлению жилых помещений, приобретенных с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность членов семьи, в т.ч. детей, с определением размера долей по соглашению.

В целях защиты прав детей прокурор обратился в суд с исками, в которых просил обязать родителей несовершеннолетних оформить недвижимость в общую собственность с детьми.

- По результатам рассмотрения в суде требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщает прокуратура Тамбовской области.