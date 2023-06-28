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НовостиОбщество28 июня 2023 8:00

В Мучкапском поссовете на дорогах не было разметки

Нарушение устранили после представления прокуратуры
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мучкапского района проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. При этом выяснилось, что на дорогах местного значения возле социально-значимых учреждений и по маршрутам следования школьных автобусов отсутствовала дорожная разметка.

- Указанные обстоятельства могли привести к дорожно-транспортным происшествиям, в том числе с участием несовершеннолетних, - подчеркнули в прокуратуре Мучкапского района.

Прокуратура внесла представление временно исполняющему обязанности главы администрации Мучкапского поссовета, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.