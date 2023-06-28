В Мичуринск прибудет чудотворная икона Казанской Вышенской Божией Матери

12 июня святыня отправится в Моршанск

8 июля в 15.30 у Боголюбского кафедрального собора Мичуринска состоится встреча чудотворной иконы Казанской Вышенской Божией Матери. Молебны с чтением акафиста будут проводиться ежедневно влоть до 12 июля, когда образ отправится в Моршанск.

- Священнослужители говорят, что на тамбовской земле чудотворный образ особо почитаем. Во второй половине 19-го века, по преданию, крестный ход с иконой успокаивал болезни и засухи, которые свирепствовали на Тамбовщине. В наши дни часто возносят просьбы к святой молодые семьи, планирующие пополнение, - отметили в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска