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НовостиПроисшествия28 июня 2023 7:20

В Кирсанове наркозакладчика осудили на 9,5 лет

У мужчины нашли расфасованные для продажи наркотики
Марина МАКОВЛЕВА

В Кирсанове был задержан 23-летний житель Тамбова. При себе у него обнаружено около 30 грамм различных наркотических веществ: амфетамина, марихуаны, мефедрона и N-метилэфедрона.

- Все наркотики были расфасованы по отдельным пакетикам и предназначались для распространения в виде закладок. Всего было выявлено 19 наркозакладок. После задержания мужчина пояснил полицейским, что занимался распространением наркозакладок не только на территории Кирсанова, но и в других районах области, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Было возбуждено уголовное дело. После завершения расследования уголовное дело было направлено в суд. Кирсановский районный суд приговорил молодого человека к 9,5 годам колонии строгого режима.