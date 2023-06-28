В Кирсанове наркозакладчика осудили на 9,5 лет

В Кирсанове был задержан 23-летний житель Тамбова. При себе у него обнаружено около 30 грамм различных наркотических веществ: амфетамина, марихуаны, мефедрона и N-метилэфедрона.

- Все наркотики были расфасованы по отдельным пакетикам и предназначались для распространения в виде закладок. Всего было выявлено 19 наркозакладок. После задержания мужчина пояснил полицейским, что занимался распространением наркозакладок не только на территории Кирсанова, но и в других районах области, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Было возбуждено уголовное дело. После завершения расследования уголовное дело было направлено в суд. Кирсановский районный суд приговорил молодого человека к 9,5 годам колонии строгого режима.