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НовостиОбщество28 июня 2023 7:03

На территории Тамбовской области действуют II и III классы пожарной опасности

Жителям запрещено разводить костры в лесах
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

По информации министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области, в лесах на территории региона на сегодняшний день установлены II и III классы пожарной опасности. Работники лесного хозяйства призывают гостей и жителей Тамбовщины в лесах и близлежащих к ним территориях не разводить костры и не пользоваться другими источниками открытого огня. Напомним, что жители и гости региона несут ответственность за нарушение противопожарного режима.

- За нарушение требований пожарной безопасности и правил пожарной безопасности в лесах физлицо заплатит штраф от 15 до 30 тысяч рублей, должностное лицо от 30 до 50 тысяч рублей, юридическое лицо — от 100 до 400 тысяч рублей, - напоминают в пресс-службе правительства Тамбовской области.

При обнаружении пожара необходимо звонить в региональную диспетчерскую службу по телефону 8(4752) 72-00-14. Также можно позвонить на федеральную горячую линию: 8 800 100 94 00 или 01 (с мобильного – 001).