В Бондарском районе проводились незаконные работы по изменению дна и берегов водохранилища

Работы привели к уничтожению растительность, важной для размножения обитателей водоема

Прокуратура Бондарского района провела проверку по информации, поступившей от отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тамбовской области. Речь шла о работах по углублению дна и изменению дна и берегов водохранилища Ближняя Керша.

- В ходе осмотра берега реки, расположенного за домовладениями по одной из улиц в села Керша Бондарского района, установлен факт проведения в январе - феврале 2023 года работ по дноуглублению и изменению дна и берегов с использованием экскаватора со стрелой и ковшом на гусеничном ходу. При этом данные работы не были согласованы с Московско-Окским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, - рассказали в прокуратуре Бондарского района.

Работы привели к уничтожению растительность, важной для размножения обитателей водоема. Предварительный ущерб водным биологическим ресурсам водохранилища был оценен в 34 млн рублей.

Прокурор района направил материалы проверки в полицию для решения вопроса об преследовании виновных лиц. Возбуждено уголовное дело об осуществлении работ с нарушением правил охраны водных биологических ресурсов.

Фото прокуратуры Бондарского района