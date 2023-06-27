Тамбовчанина приговорили к 3,5 года колонии за совращение 13-летней падчерицы

В суде вынесли приговор 32-летнему мужчине, которого признанли виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста).

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись отсутствием супруги, вступил в половую связь с 13-летней падчерицей. О данном факте стало известно после поступления в правоохранительные органы информации из медицинского учреждения о беременности школьницы.

- На период следствия фигуранту избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.