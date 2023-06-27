Тамбовчанин дважды обворовал морг

Житель Кирсановского района дважды обворовал местное Бюро ритуальных услуг. В суде установили, что ночью 11 ноября прошлого года условно осужденный и находящийся на испытательном сроке мужчина, зная, что в помещении Бюро ритуальных услуг хранятся денежные средства, проник внутрь и похитил из ящика прилавка 18000 рублей.

26 марта этого года он снова пришел во двор морга и, незаконно проникнув внутрь помещения, из ящика прилавка похитил 24200 рублей, а также мобильный телефон марки «Huawei Honor 7A», стоимостью 4134 рубля.

- В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - С учетом имеющейся судимости, приговором суда ему назначено наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы сроком на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.