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НовостиПроисшествия27 июня 2023 11:40

Тамбовчанин дважды обворовал морг

Из Бюро ритуальных услуг мужчина похитил больше 42 тысяч рублей и мобильный
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Житель Кирсановского района дважды обворовал местное Бюро ритуальных услуг. В суде установили, что ночью 11 ноября прошлого года условно осужденный и находящийся на испытательном сроке мужчина, зная, что в помещении Бюро ритуальных услуг хранятся денежные средства, проник внутрь и похитил из ящика прилавка 18000 рублей.

26 марта этого года он снова пришел во двор морга и, незаконно проникнув внутрь помещения, из ящика прилавка похитил 24200 рублей, а также мобильный телефон марки «Huawei Honor 7A», стоимостью 4134 рубля.

- В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - С учетом имеющейся судимости, приговором суда ему назначено наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы сроком на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.