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НовостиОбщество27 июня 2023 10:00

В Знаменском районе из-за неисправного счетчика учреждение задолжало за коммунальные услуги 1,8 млн рублей

Оплату произвели только после вмешательства прокуратуры
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Знаменского района проверила исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При этом выявлено, что в одном из бюджетных учреждений района вышел из строя прибор учета тепловой энергии, поэтому начисление платы за поставленные коммунальные ресурсы производилось по нормативу.

- Оплата за поставленный коммунальный ресурс учреждением своевременно не была произведена, в связи с чем образовалась задолженность на общую сумму свыше 1,8 млн рублей, - сообщают в прокуратуре Знаменского района.

Прокуратура внесла представление директору учреждения, после этого задолженность была погашена.