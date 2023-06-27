Тамбовчанин, который ездил за рулем пьяным, получил 180 часов обязательных работ и лишился прав

В ноябре прошлого года сотрудники полиции задержали автовладельца, который находился за рулем в нетрезвом состоянии. Остановив атомобиль, автоинспектор ДПС понял, что водитель пьян, и составил протокол о нарушении правил дорожного движения и отстранении от управления транспортным средством. В присутствии понятых 46-летнему жителю села Столовое предложили пройти медосвидетельствование, от чего тот отказался.

В отношении мужчины возбудили административное дело по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». В суде нарушитель полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

- Мужчину приговорили к обязательным работам сроком на 180 часов и лишили прав на полтора года, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Правонарушитель подал апелляцию, однако приговор оставили без изменения.