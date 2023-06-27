В Тамбовской области иномарка сбила 10-летнего велосипедиста

Мальчик попал под машину на перекрестке Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 26 июня в 18 часов 55 минут в районе дома №24 по улице Первомайская города Котовска. 39-летняя женщина за рулем «KIA SPEKTRA» сбила 10-летнего мальчика, который на велосипеде пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому перекрестку.

- В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетнего велосипедиста на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.