В Рассказовском районе участок дороги остро нуждается в ремонте

Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина пожаловалась на плохое состояние дороги.

Как сообщают в ведомстве, дорога с асфальтобетонным покрытием «Тамбов-Пенза»-Бондари-Пичаево-Вернадовка-Телешовка на одном из участков имеет сплошные повреждения и деформации в виде сетки трещин и выбоин, просадок дорожного основания. Поэтому прокуратура направила в суд иск с требованием отремонтировать полотно до 30 октября 2023 года.

Требования прокуратуры признаны судом обоснованными и удовлетворены в полном объеме. В настоящее время деньги на ремонт выделены, проводятся торги.