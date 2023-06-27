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НовостиОбщество27 июня 2023 8:12

В Рассказовском районе участок дороги остро нуждается в ремонте

Местная жительница написала жалобу в прокуратуру
Марина МАКОВЛЕВА

Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина пожаловалась на плохое состояние дороги.

Как сообщают в ведомстве, дорога с асфальтобетонным покрытием «Тамбов-Пенза»-Бондари-Пичаево-Вернадовка-Телешовка на одном из участков имеет сплошные повреждения и деформации в виде сетки трещин и выбоин, просадок дорожного основания. Поэтому прокуратура направила в суд иск с требованием отремонтировать полотно до 30 октября 2023 года.

Требования прокуратуры признаны судом обоснованными и удовлетворены в полном объеме. В настоящее время деньги на ремонт выделены, проводятся торги.