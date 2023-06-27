Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 7:30

В Тамбове заработает мобильный кинопарк

В хорошую погоду жители и гости города смогут посмотреть фильмы под открытым небом
Марина МАКОВЛЕВА
Кинопарк будет работать по субботам

Кинопарк будет работать по субботам

1 июля в Тамбове заработает мобильный кинопарк «Победа в кадре». Он развернется в городском Парке культуры и отдыха на специальной площадке. Прийти туда смогут все желающие.

Тамбовчане смогут увидеть фильмы «Брестская крепость», «Калашников», «Ржев» и многие другие. 1 июля в 19:00 зрителям покажут фильм «28 панфиловцев».

- Кинопоказы будут проходить каждую субботу с 19:00 до 22:00 при хороших погодных условиях, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области