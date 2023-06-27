Кинопарк будет работать по субботам

1 июля в Тамбове заработает мобильный кинопарк «Победа в кадре». Он развернется в городском Парке культуры и отдыха на специальной площадке. Прийти туда смогут все желающие.

Тамбовчане смогут увидеть фильмы «Брестская крепость», «Калашников», «Ржев» и многие другие. 1 июля в 19:00 зрителям покажут фильм «28 панфиловцев».

- Кинопоказы будут проходить каждую субботу с 19:00 до 22:00 при хороших погодных условиях, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области