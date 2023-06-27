Тамбовский производитель делал корма со вкусом курицы для кошек из свинины

15 июня во время мониторинга информационной системы «Меркурий» сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили несоответствие сырья затраченного на выработку корма для кошек со вкусом курицы. Так, одним из крупных изготовителей кормов для мелких домашних животных Тамбовской области корма со вкусом курицы были сделаны из свинины.

Таким образом, несоответствие состава выработанной продукции составу затраченного сырья делает невозможным обеспечение процедуры прослеживаемости сырья и готовой продукции.

Стоит отметить, что данный завод по производству кормов не первый раз нарушает правила подобным способом. За 2022-2023 гг. выдано 9 предостережений производителю, а также в адрес уполномоченного лица предприятия направлено 2 предупреждения посредством компонента ФГИС «ВетИС» — «Ветис.Паспорт».

- Ответственному лицу, допустившему нарушения ветеринарного законодательства при оформлении ветеринарных сопроводительных документов, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - Информация по данным нарушениям направлена в региональное управление Роспотребнадзора.