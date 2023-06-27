В Рассказово пройдут отключения света

28 июня в Рассказово будет производится отключение электроэнергии по некоторым адресам.

Как сообщают в городской администрации электричества не будет на следующих улицах:

С 09.00 до 16.00

Тимирязева 7-25, 16, 27Б, 4-32, 29, 31, 14а-1, 14а-2, 16а, 8бг, 27,

пер. Тимирязева 1, 3, 5, 7, 2-14,

Строителей 21, 21а,

Совхозная 6-18, 22-26, 30, 32-1, 32-2, 7, За, 13-17,

Спортивная 2-24, 24с, 26а, 26-84, 86, 86а, 88-92, 92а, 96, 98, 14а, 1а, 1б, 1в, 1г, 1-29, 29б, 31-33, 33а, 35, 35а, 37-41кв1.2, 59а, 596, 61-75, 77, 77а, 79, 79а, 81, 83,

Ленина la, 1а/1, 16, 1в, 1г, 2а, 1-49, 49а, 51-93, 2-8, 8а, 10-30, 30а, 32-50, 54-64, 66кв1.2, 68-78, 80-1, 80-2, 82-98,

Парковая 1-11, 14,

Береговая 7-31, 4-14, 18-30, 21а,

Клещева 1-7, 11-21, 23/2, 25-29, 2-16, 23, 22, 26-28, 31, 30-40,

Чехова 2-66, 1-59,

Полевая 39,

Павлова 59, Д/С №8, СШ №7.

С 9.00 до 09.30 и с 16.00 до 16.30

Куйбышевский проезд д. 7 Автовокзал,

Гагарина 21-71, 16-82.

Базарная площадь 1-23,

Аптекарская,

2-я Базарная,

Красноармейская 28-76, 85-205,

Тамбовская 1-105, 50-122,

Тамбовская 122А - Школа №14

Мира 1-55, 2-56,

Кремлевская 1-53, 2-48,

Кирова 1-77, 2-88.

Пер. Школьный 2-6, 3-7,

Кремлевский пер.

С 9.00 до 16.30

1-й Некрасовский переулок 37-99, 70-100,

Стахановская 54, 56, 60,

2-ой Некрасовский пер. 17-23; 42-56.