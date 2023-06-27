После вмешательства прокуратуры Котовска инвалида 2 группы снабдили коляской

Прокуратура Котовска провела проверку по обращению о нарушении прав инвалида 2 группы. Мужчине, имеющему нарушения функций опорно-двигательного аппарата, необходима коляска, которую он безуспешно пытался получить.

- Инвалид обратился в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении ему прогулочного кресла-коляски, однако вопреки требованиям закона он не был обеспечен положенным техническим средством реабилитации, что послужило основанием для обращения прокуратуры в суд с иском, - рассказали в прокуратуре города Котовска.

В процессе рассмотрения иска требования прокурора были удовлетворены.