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НовостиОбщество27 июня 2023 6:30

После вмешательства прокуратуры Котовска инвалида 2 группы снабдили коляской

Мужчине не удалось получить средство реабилитации самостоятельно
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Котовска провела проверку по обращению о нарушении прав инвалида 2 группы. Мужчине, имеющему нарушения функций опорно-двигательного аппарата, необходима коляска, которую он безуспешно пытался получить.

- Инвалид обратился в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении ему прогулочного кресла-коляски, однако вопреки требованиям закона он не был обеспечен положенным техническим средством реабилитации, что послужило основанием для обращения прокуратуры в суд с иском, - рассказали в прокуратуре города Котовска.

В процессе рассмотрения иска требования прокурора были удовлетворены.