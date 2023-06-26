Тамбовчанке выплатили детские после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Ленинского района Тамбова провела проверку по обращению матери двоих детей об отказе в предоставлении мер социальной поддержки.

Установлено, что уполномоченным органом в сентябре 2022 года отказано заявительнице в назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет в связи с отсутствием у женщины доходов за расчетный период. При этом заявительница была трудоустроена на тот период. При повторной подаче заявления женщине назначили выплаты на детей с 1 октября, тогда как должны были назначить с 1 апреля.

В целях восстановления социальных прав заявительницы прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением к ОСФР по Тамбовской области.

- Решением суда требования прокурора удовлетворены, на государственное учреждение возложена обязанность назначить и выплатить заявительнице ежемесячную денежную выплату на детей за период отсутствия выплаты с апреля по сентябрь 2022 года, - сообщает прокуратура Тамбовской области.