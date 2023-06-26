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НовостиПроисшествия26 июня 2023 14:15

Пока тамбовчанин спал после возлияний, его 4-летний сын погиб под упавшим шкафом

Возбуждено уголовное дело
Марина МАКОВЛЕВА
По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело

По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Следственным органом СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-летнего мальчика. В причинении смерти по неосторожности подозревают его 35-летнего отца.

- Ребенок находился по месту жительства своего отца. Днем мужчина употребил алкоголь и заснул, а проснувшись, обнаружил, что в комнате упал платяной шкаф, а сын находился под ним. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мальчика, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Известно, что семья является многодетной, но родители погибшего малыша не живут вместе и отец иногда забирал его к себе на выходные. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.