Пока тамбовчанин спал после возлияний, его 4-летний сын погиб под упавшим шкафом

По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Следственным органом СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-летнего мальчика. В причинении смерти по неосторожности подозревают его 35-летнего отца.

- Ребенок находился по месту жительства своего отца. Днем мужчина употребил алкоголь и заснул, а проснувшись, обнаружил, что в комнате упал платяной шкаф, а сын находился под ним. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мальчика, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Известно, что семья является многодетной, но родители погибшего малыша не живут вместе и отец иногда забирал его к себе на выходные. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.