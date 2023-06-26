Над правительством Тамбовской области повесили флаг вдвое больше прежнего

Новый размер флага - 2х3 метра

На здании правительства региона установили флаг России большего размера. Государственный символ теперь размещен выше, а вокруг него появилась подсветка.

Прежние размеры триколора — 90 х 135 сантиметров, новое же полотнище в два раза больше - 2 х 3 метра. Двухметровый флагшток заменили на шестиметровый. В темное время вокруг флага включается подсветка.

- Триколор на здании правительства региона меняют по мере необходимости, когда флаги теряют свой первоначальный внешний вид из-за погодных условий. Как правило, это делается каждое полугодие, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Фото Павла Васильева