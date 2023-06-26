Тамбовчанин избил мужчину и поджег его дом

По ходатайству следователя Ленинского МСО СУ СКР по Тамбовской области суд заключил под стражу 45-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, вечером 20 июня этого года он распивал спиртное в доме у мужчины, с которым днем ранее познакомился на улице. Во время застолья между ними произошел конфликт на фоне ревности к находившейся в доме женщине, перешедший в драку, в ходе которой гость стал избивать хозяина руками и ногами, а также металлической сковородой по различным частям тела. После того, как 48-летний потерпевший потерял сознание, обвиняемый разлил по комнате горючую жидкость, воспламенил ее при помощи зажигалки, а затем скрылся. В результате пожара жилище потерпевшего было полностью уничтожено огнем, а сам он, придя в сознание, сумел выбраться из горящего дома. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

- В рамках расследования уголовного дела продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее обвиняемый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи, изнасилование и причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего его смерть.