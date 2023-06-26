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НовостиПроисшествия26 июня 2023 12:29

В Тамбовской области под колеса попал 6-летний мальчик

Ребенок перебегал дорогу перед движущимся автомобилем
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мальчик вместе с мамой отправились в больницу

Мальчик вместе с мамой отправились в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 25 июня в 20 часов возле дома №56 по улица Ленина села Петровское Петровского района. 41-летний мужчина за рулем «ШЕВРОЛЕ КЛАН (ЛАЧЕТТИ)» сбил 6-летнего мальчика, который перебегал дорогу справа налево.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход вместе с мамой самостоятельно обратились в Петровскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.