Тамбовчанина арестовали на 15 суток за татуировку в виде свастики

В Ленинском районном суде Тамбова вынесли решение по делу о публичной демонстрации нацисткой символики. Выяснилось, что 22 июня находясь на ул. Советской областного центра, мужчина публично демонстрировал нацистскую символику - свастику, в виде татуировки, нанесенной у него на запястье левой руки.

Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ - публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.

- Жителю Тамбова назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - Постановление не вступило в законную силу.