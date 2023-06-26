В тамбовском супермаркете обнаружили поддельную 5-тысячную купюру

Директор тамбовского супермаркета сообщил в полицию об обнаружении фальшивой 5-тысячной купюры при пересчете выручки. Экспертиза подтвердила, что купюра является поддельной. Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции выяснили, что к факту сбыта фальшивой банкноты может быть причастен местный житель.

- После проверки информации 41-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции, где мужчина признался в содеянном и пояснил, что данную купюру ему якобы подарил знакомый человек. Спустя время решил избавиться от поддельной купюры, отдав ее своей знакомой, которая не подозревала что банкнота поддельная. После женщина, не имея преступного умысла, совершила покупку в ближайшем супермаркете, где расплатилась той самой подаренной знакомым пятитысячной поддельной купюрой, - рассказали в пресс-службе УМВД по городу Тамбову.

Возбуждено уголовное дело об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег. Виновному грозит до 8 лет тюрьмы.