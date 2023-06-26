В Тамбовской области в аварии погиб 32-летний мужчина

Водитель погиб на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 25 июня в 22 часа 45 минут на 419 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Никифоровского района. 32-летний мужчина за рулем «Лада Веста» не справился с управлением, съехал с дороги на правую по ходу движения обочину и врезался в барьерное ограждение.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.