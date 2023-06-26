Тамбовчанин попался полиции на угнанной у знакомой машине

На 23-м километре автодороги Тамбов-Шацк был задержан автомобиль. За рулем находился молодой человек без прав. Как выяснилось, законная владелица машины проживает в селе Солдатская Духовка. Она припарковала свой ВАЗ-21093 рядом с домом на улице Рабочей. Находившийся у нее в гостях молодой человек ночью решил покататься на чужом автомобиле без разрешения.

- Подозреваемый в угоне транспортного средства 18-летний тамбовчанин задержан. При опросе он дал признательные показания, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне. Виновному грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. К счастью, хозяйка получила машину назад без повреждений.