Тамбовский предприниматель занял 7,5 миллионов рублей на бизнес и не возвращает долг

В полиции Мичуринска возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Под подозрением оказался 45-летний предприниматель из наукограда, который на протяжении последних двух лет занял у трех своих знакомых 7 миллионов рублей на развитие бизнеса. Кредиторы, так и не дождавшись возврата долга, обратились в полицию.

В рамках расследования уголовного дела сотрудники уголовного розыска установили четвертый факт мошенничества, совершенный подозреваемым. Около двух лет назад он занял у другого своего знакомого 560 тысяч рублей, также на развитие собственного бизнеса. Деньги он до сих пор не отдал.

Предполагаемый аферист опрошен, изъяты и изучаются расписки о получении денег, опрашиваются свидетели, проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности. Подозреваемый ссылается на трудное финансовое положение, поэтому и не может вернуть взятые деньги. Но обещает вернуть, как только наладится бизнес.

- Сотрудники уголовного розыска мичуринской полиции ведут розыск других возможных пострадавших от мошеннической деятельности подозреваемого, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.