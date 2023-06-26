В Рассказово отключат свет на нескольких улицах

27 июня в Рассказово запланированы работы на электросетях.

Так, по информации администрации города Рассказово, с 9-00 до 16-00 будет производится отключение электроэнергии по адресам:

ул. Маяковского д. 55, 63-135, 52-120,

ул. Куйбышева д. 87-169, 56-164,

ул. Куйбышева д. 176-204, 171-237,

ул. Шмаковская д. 1-51, 2-64, 70А, 55-131,

ул. Маяковского д. 122-170, 133-185,

ул. Красная д. 1-23, 2-24,

ул. Воронежская д. 1-61, 6А-72,

ул. 60 лет Рассказово блок (А, Б, Е, Ф, Д, Ц, Г, Х), Д/С №7,

ул. Пушкина д. 103-141, 90-140,

ул. Ленинградская 49-109, 48-112,

ул. Майкопская д. 2-28, 1-23,

ул. Пушкина 138-232, 139-253,

ул. Ак. Маркова д. 1-21, 2-16,

ул. Дружба,

ул. Ленинградская д. 112-146, 109-149,

ул. Майкопская д. 32-82, 23-101,

ул. Куйбышева д. 169 м-н Пятерочка,

Фабричный проезд д. 15, 21-27,

Фабричный проезд 29,

Фабричный проезд д. 1К.