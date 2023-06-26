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НовостиОбщество26 июня 2023 6:43

В Бондарях после ремонта дороги талые воды затапливают одну из улиц

Жалобы в администрацию не дали результата
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Бондарского района провела проверку по обращению местных жителей, которые пожаловались на подтопление талой водой домов на одной из улиц села Бондари.

- В ходе проведенной проверки установлено, что весной текущего года жители неоднократно обращались в администрацию района по вопросу подтопления их домовладений талой водой после проведенного ремонта проходящей рядом автодороги, однако, никаких мер к обустройству водоотвода органом местного самоуправления принято не было, - сообщают в прокуратуре Бондарского района.

Прокуратура вносила представление, но местная администрация никаких мер не предприняла. Поэтому прокурор района обратился в суд с иском, требуя обязать руководство района предотвратить подтопления в будущем. Заявление находится в стадии рассмотрения.