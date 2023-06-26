Должностных лиц трех сельсоветов Знаменского района оштрафовали после жалобы местного жителя

Прокуратура Знаменского района провела проверку по жалобе инвалида. Мужчина сообщил о ненадлежащем рассмотрении его обращений администрациями Александровского, Покрово-Марфинского и Никольского сельсоветов.

- Заявитель обращался в администрации вышеуказанных сельсоветов по вопросу наличия и предоставления ему как инвалиду земельного участка. Однако должностными лицами обращения надлежащим образом не были рассмотрены, ответы по существу не даны, - рассказали в прокуратуре Знаменского района.

Прокуратура внесла представления главам сельсоветов, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Должностные лица заплатят по 5 тысяч рублей штрафа.