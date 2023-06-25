В Тамбовской области из реки достали тело ранее пропавшего пенсионера

ЧП случилось в село Верхнее-Чуево Уваровского района Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Тело пропавшего пенсионера нашли в водоеме Тамбовской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в субботу, 24 июня.

Сообщение о происшествии на воде в село Верхнее-Чуево Уваровского района поступило в диспетчерскую в 22.15. Из реки Ворона, в месте не оборудованном для купания, местные жители вытащили на берег тело пожилого человека. Погибшим оказался ранее пропавший 76-летний пенсионер.

Спасатели напоминают всем жителям области: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам 112 или 101.