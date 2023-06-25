В Тамбовской области отменили ограничения на проведение массовых мероприятий

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Тамбовской области отменили ограничения, касающихся проведения массовых мероприятий. Об этом утром 25 июня сообщил глава региона Максим Егоров. По его словам, сейчас правительство прорабатывает варианты проведения выпускных, которые не состоялись вчера.

- Информацию о принятом решении сообщим дополнительно. Берегите себя и своих близких, - добавил губернатор.

Вечерние массовые мероприятия запретили из-за вооруженного мятежа. Несмотря на то, что Тамбовская область жила и работала в обычном режиме 24 июня, власти решили обезопасить население. Они отменили события с участием большого количества людей, чтобы избежать возможных внештатных ситуаций.