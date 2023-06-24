В поселке Новая Ляда Тамбовского района жители нескольких улиц остались без воды

Ремонт начнется 25 июня

В рабочем посёлке Новая Ляда на одной из водонапорных башен сгорел погружной насос. Из-за поломки без воды остались дома на улицах Октябрьская, 2-Майская, 3-Майская, 2-Набережная и на части улицы Советской.

Глава Тамбовского района Константин Пудовкин сообщил, что ремонтные работы на башне начнутся завтра, 25 июня.

- Сегодня будет включена дополнительная скважина по улице Советской, водоснабжение будет восстановлено, но прошу иметь запас воды, - написал глава района на своей странице во ВКонтакте.

Фото пресс-службы администрации Тамбовского района