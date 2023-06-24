В тамбовской фирме по производству мяса рабочим задолжали 350 тысяч рублей

В СУ СКР по по Тамбовской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), в отношении генерального директора фирмы, занимающейся производством мясной продукции.

По версии следствия, руководитель фирмы в период с июня 2022 года по апрель 2023 года не выплачивал заработную плату четырем работникам, в результате чего образовалась задолженность по оплате труда в размере более 350 тысяч рублей.

- В рамках расследования уголовного дела следователи добились восстановления нарушенных трудовых прав работников и полного погашения работодателем задолженности по оплате труда, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В настоящее время уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.