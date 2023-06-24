В Тамбовской области отменили проведение выпускных вечеров

Проведение выпускных переносится на неопределенный срок

В Тамбовской области отменяются запланированные на 24 июня выпускные вечера. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава региона Максим Егоров.

- Информирую вас, что ситуация в Тамбовской области спокойная. Регион продолжает жить и работать в обычном режиме, - заверил губернатор. - Однако для безопасности жителей области, а также с целью избежания возможных внештатных ситуаций принято решение отменить все ранее запланированные вечерние массовые мероприятия. Выпускные вечера переносятся. О времени проведения будет сообщено дополнительно.