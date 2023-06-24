«В единстве наша сила»: тамбовский губернатор поддержал выступление президента

Фото: сайт правительства Тамбовской области. Фото: Предоставлено

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров отреагировал на выступление президента России. Он заявил, что все жители региона разделяют позицию Владимира Путина.

- Сейчас важно сплотиться, как никогда. В единстве наша сила! Все наши усилия сейчас направлены на поддержку специальной военной операции. Уверен: победа будет за нами!

Утром 24 июня Владимир Путин официально прокомментировал вооруженный мятеж, поднятый частной военной компании. Президент заявил, что предатели ответят перед законом и народом.

В связи с происходящими событиями в Воронежской области ввели режим контртеррористической операции. В Липецкой области отменили все массовые мероприятия и перекрыли движение по трассе М-4 «Дон». Жителям Орловской области посоветовали не покидать регион. А на всей территории Белгородской области усилят контроль за въездом.