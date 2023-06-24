Прокуратура через суд обязала администрацию Моршанска отремонтировать 5 улиц

Прокуратура Моршанска проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и дорожной деятельности. Объектом интереса стало надлежащее содержание и эксплуатация автомобильных дорог.

- Установлено, что покрытие проезжей части автомобильных дорог по улицам Московская, Трудовая, 3 Кооперативная, Колхозная, Курская имеет многочисленные дефекты в виде просадок, колей и иных повреждений, что не соответствует требованиям ГОСТ, - отметили в прокуратуре Моршанска.

Прокуратура в судебном порядке обязала администрацию Моршанска отремонтировать указанные улицы.