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НовостиОбщество24 июня 2023 5:20

Прокуратура через суд обязала администрацию Моршанска отремонтировать 5 улиц

Асфальт на дорогах не соответствует ГОСТ
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Моршанска проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и дорожной деятельности. Объектом интереса стало надлежащее содержание и эксплуатация автомобильных дорог.

- Установлено, что покрытие проезжей части автомобильных дорог по улицам Московская, Трудовая, 3 Кооперативная, Колхозная, Курская имеет многочисленные дефекты в виде просадок, колей и иных повреждений, что не соответствует требованиям ГОСТ, - отметили в прокуратуре Моршанска.

Прокуратура в судебном порядке обязала администрацию Моршанска отремонтировать указанные улицы.