В Тамбовской области выявили бруцеллез крупного рогатого скота

Бруцеллез опасен не только для коров, но и для человека

В одном из хозяйств села Богословка Тамбовского района выявлен бруцеллез крупного рогатого скота. Заболевание удалось выявить при исследовании проб крови животных.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, в личном подсобном хозяйстве сейчас введен карантин. Сотрудники ведомства выдали владельцу предписание о проведении мероприятий по профилактике и борьбе с заразными болезнями, общими для человека и животных.

Напомним, что бруцеллез может передаваться от больных животных человеку. Заболевание характеризуется множественным поражением органов и систем организма.