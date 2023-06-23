Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июня 2023 14:10

В Тамбовской области выявили бруцеллез крупного рогатого скота

В личном подсобном хозяйстве введен карантин
Марина МАКОВЛЕВА
Бруцеллез опасен не только для коров, но и для человека

Бруцеллез опасен не только для коров, но и для человека

В одном из хозяйств села Богословка Тамбовского района выявлен бруцеллез крупного рогатого скота. Заболевание удалось выявить при исследовании проб крови животных.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, в личном подсобном хозяйстве сейчас введен карантин. Сотрудники ведомства выдали владельцу предписание о проведении мероприятий по профилактике и борьбе с заразными болезнями, общими для человека и животных.

Напомним, что бруцеллез может передаваться от больных животных человеку. Заболевание характеризуется множественным поражением органов и систем организма.