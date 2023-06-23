Тамбовчанин набросился с ножом на соседа

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя села Черняное, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Следствием установлено, что в феврале этого года мужчина на фоне длительных неприязненных отношений с 44-летним соседом в ходе очередного конфликта достал из кармана куртки нож и нанес ему несколько ударов в область грудой клетки и плеча, после чего ушел. Пострадавший смог самостоятельно вызвать «скорую помощь» и, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, остался жив.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.